01 марта 2026 в 11:00

Омлет больше не делаю. Вместо него финские гренки с творогом и тмином — полезно, сытно, безумно вкусно

Фото: D-NEWS.ru
Беру ржаной хлеб, творог и тмин и готовлю финские гренки прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для полезного завтрака или легкого перекуса. Его необычность в том, что нежный творог с тмином и укропом превращает обычные тосты в настоящий скандинавский деликатес, а хрустящая ржаная корочка добавляет особый шарм. Получается обалденная вкуснятина: румяные, хрустящие гренки снаружи и мягкая, сливочная творожная начинка с пряным ароматом тмина и свежестью укропа внутри. Они такие сытные и ароматные, что обычный омлет уже и не вспоминается. Завтрак становится не просто приемом пищи, а маленьким путешествием в Финляндию.

Для приготовления вам понадобится: 8 ломтиков ржаного хлеба, 200 г творога, 1 яйцо, пучок укропа, 1 ч. ложка тмина, соль, перец, растительное масло для жарки.

Творог разомните вилкой с яйцом, добавьте мелко рубленый укроп, тмин, соль и перец. Хлеб обжарьте на сковороде с одной стороны до золотистой корочки. Переверните, на поджаренную сторону выложите творожную массу, накройте крышкой и жарьте на слабом огне 3–4 минуты. Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Мария Левицкая
