Помидоры с перцем томлю на сковороде, добавляю яйца — и турецкий менемен готов: яркий, сытный, ароматный

Беру помидоры, болгарский перец и яйца — и готовлю турецкий менемен прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или легкого ужина. Его необычность в том, что овощи томятся до мягкости, а яйца лишь слегка схватываются, создавая нежнейшую, сочную текстуру. Получается обалденная вкуснятина: сладковатые карамелизованные помидоры и перец в ароматном масле с чесноком, в котором утопают нежные яйца с жидковатым желтком. Блюдо настолько яркое, сытное и ароматное, что от него невозможно оторваться. Подавать менемен лучше всего с хрустящим хлебом, чтобы макать в этот восхитительный соус.

Для приготовления вам понадобится: 3–4 спелых помидора, 1–2 болгарских перца, 1 луковица, 2–3 зубчика чеснока, 2–3 яйца, соль, перец, красный перец хлопьями (по желанию), оливковое масло, зелень (петрушка или кинза). Лук нарежьте полукольцами, перец — полосками, помидоры — кубиками. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до мягкости, добавьте перец и чеснок, тушите 5–7 минут. Выложите помидоры, посолите, поперчите и тушите, пока они не пустят сок и не загустеют. Ложкой сделайте небольшие углубления, вбейте яйца, накройте крышкой и готовьте на слабом огне 3–5 минут до желаемой степени готовности. Подавайте, посыпав зеленью.

