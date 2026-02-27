Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 18:46

Мочанка — безумно простой ужин с яйцами из белорусской кухни: насыщает до отвала

Фото: D-NEWS.ru
Мочанка — это легендарное блюдо из белорусской кухни, которое покоряет своей простотой, сытностью и удивительным вкусом. Готовим безумно простой ужин с яйцами, который насыщает до отвала!

Название происходит от слова «макать» — его подают с кусочками свежего хлеба или блинами, которые макают в густую, ароматную яично-сметанную массу с кусочками хрустящей грудинки.

Для приготовления понадобится: 200 г копченой или сырой грудинки (можно взять бекон), 1 крупная луковица, 4 яйца, 200 г сметаны (20-25%), соль, черный перец.

Рецепт: грудинку нарежьте небольшими брусочками или кубиками. Выложите на хорошо разогретую сковороду и обжарьте на среднем огне до вытапливания жира и появления румяной корочки. Лук нарежьте тонкими полукольцами или кубиками, добавьте к грудинке и обжаривайте еще 5-7 минут до мягкости и золотистого цвета лука. Убавьте огонь до минимума. Влейте сметану, тщательно перемешайте и прогревайте 2-3 минуты. Затем аккуратно вбейте яйца. Посолите, поперчите, накройте крышкой и готовьте на самом маленьком огне 5-7 минут до желаемой степени готовности яиц.

Проверено редакцией
ужины
обеды
яйца
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
