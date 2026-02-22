Жаркое как в грузинских ресторанах: добавляю специи в особом порядке и получаю тот самый вкус

Жаркое как в грузинских ресторанах: добавляю специи в особом порядке и получаю тот самый вкус

Жаркое как в грузинских ресторанах легко приготовить дома. Секрет не в сложных манипуляциях, а в последовательности закладки продуктов и приправ. Добавляю специи в особом порядке и получаю тот самый вкус.

Вам понадобится: 700 г баранины или говядины, 500 г картофеля, 2 баклажана, 2 помидора, 2 луковицы, 1 болгарский перец, 1 головка чеснока, 1 ч. л. хмели-сунели, 1 ч. л. уцхо-сунели (голубой пажитник), соль, черный перец, острый перец по вкусу, пучок кинзы и петрушки.

Рецепт: баклажаны нарежьте крупно, посолите, оставьте на 20 минут, затем промойте — это уберет горечь. Мясо нарежьте крупными кусками, картофель — дольками, лук — полукольцами, помидоры и перец — крупными кубиками. В казан выкладывайте слоями строго в такой последовательности: мясо, лук, картофель, баклажаны, болгарский перец, помидоры. Каждый слой слегка солите и посыпайте смесью хмели-сунели и уцхо-сунели — именно эти две специи в тандеме дают тот самый грузинский акцент. Чеснок и острый перец добавьте целиком или крупными кусками в середину. Не перемешивайте! Залейте содержимое водой так, чтобы жидкость почти покрывала верхний слой. Томите в духовке при 160–180°C под крышкой не менее 2 часов. За 10 минут до готовности добавьте рубленую кинзу.

Ранее стало известно, как приготовить куриные ножки в тесте.