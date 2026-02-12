Зимняя Олимпиада — 2026
Куриные ножки в тесте: идея для ужина, которая впечатлит всех — готовить проще, чем кажется

Фото: D-NEWS.ru
Куриные ножки в слоеном тесте — оригинальная идея горячего для ужина, которая впечатлит всех. А главное, готовить их проще, чем кажется!

В процессе запекания слоеное тесто равномерно поднимается, образуя вокруг голени золотистую, многослойную и невероятно аппетитную «корочку», которая защищает мясо и сохраняет его сочным.

Для приготовления понадобится: 6-8 куриных голеней, 1 упаковка готового слоеного теста, 2-3 ст. ложки горчицы, 2-3 зубчика чеснока, соль, черный перец, паприка, прованские травы, 1 яйцо для смазывания.

Рецепт: у голеней сделайте несколько надрезов до кости для лучшего пропитывания. Натрите их смесью горчицы, пропущенного через пресс чеснока, соли, перца и специй. Оставьте мариноваться на 15-20 минут. Разогрейте духовку до 200°C. Тесто раскатайте в пласт и нарежьте на длинные полоски шириной 2-3 см. Каждую маринованную голень плотно оберните полоской теста по спирали, слегка внахлест. Выложите заготовки на противень с пергаментом. Смажьте взбитым яйцом. Запекайте 30-35 минут до золотисто-коричневого цвета теста и полной готовности курицы (сок должен быть прозрачным).

Ранее стало известно, как приготовить ленивую говядину: рецепт ужина из килограмма картошки и упаковки фарша.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
У голеней сделайте несколько надрезов до кости для лучшего пропитывания. Натрите их смесью горчицы, пропущенного через пресс чеснока, соли, перца и специй. Оставьте мариноваться на 15-20 минут.
Разогрейте духовку до 200°C. Тесто раскатайте в пласт и нарежьте на длинные полоски шириной 2-3 см.
Каждую маринованную голень плотно оберните полоской теста по спирали, слегка внахлест. Выложите заготовки на противень с пергаментом. Смажьте взбитым яйцом.
Запекайте 30-35 минут до золотисто-коричневого цвета теста и полной готовности курицы (сок должен быть прозрачным).
