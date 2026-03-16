Готовим котлеты по-одесски: никакого хлеба — нежная рыбка и один трюк для связки и аромата

Что, если убрать все лишнее, оставив только суть? Одесский рецепт котлет из хека — это гимн чистоте вкуса. Никаких панировочных сухарей, манки или хлеба для связки. Только филе, яйцо и лук, причем в почти равной с рыбой пропорции.

Что понадобится

Филе хека — 600–700 г, репчатый лук — 3–4 крупные головки (около 500 г), чеснок — 2–3 зубчика, яйцо куриное — 1 шт., масло растительное для жарки — 5–6 ст. л., масло сливочное — 50 г, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как я их готовлю

Филе хека прокручиваю через мясорубку с мелкой решеткой. Лук очищаю и нарезаю мелким кубиком. На хорошо разогретой сковороде с 2–3 столовыми ложками растительного масла обжариваю лук до мягкости и легкого золотистого оттенка, это займет около 7–10 минут на среднем огне. В самом конце добавляю пропущенный через пресс чеснок и сливочное масло, хорошо перемешиваю и снимаю с огня. Охлажденную луковую зажарку можно добавить к фаршу как есть, но для максимально нежной, однородной текстуры я предпочитаю пропустить ее через ту же мясорубку.

В глубокой миске соединяю рыбный фарш, лук, одно яйцо, соль и свежемолотый черный перец. Тщательно вымешиваю массу руками до полной однородности и даю фаршу «отдохнуть» в холодильнике 10–15 минут для лучшего соединения ингредиентов. Перед формированием котлет ставлю рядом миску с холодной водой. Смачиваю ладони, набираю нужное количество фарша и леплю аккуратные овальные котлеты, снова смачивая руки перед каждой новой.

Разогреваю сковороду с оставшимся растительным маслом на среднем огне. Выкладываю котлеты и жарю с одной стороны 5–7 минут до образования плотной, красивой золотистой корочки. Аккуратно переворачиваю и жарю еще 4–5 минут с другой стороны. Подаю горячими с картофельным пюре, свежими овощами или легким салатом. Остывшие котлеты прекрасно хранятся в холодильнике и могут стать основой для сэндвича или лаваш-ролла.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
В этот салат идет жареный лук: вместо винегрета делаю «Свекольник» — все очень просто, но он затягивает
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Общество

Общество

Москва

