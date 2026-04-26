26 апреля 2026 в 18:21

В Британии указали на внутренний раскол в ЕС из-за Украины

Unherd: в ЕС нарастают противоречия по поводу дальнейшей поддержки Украины

В ЕС нарастают противоречия по поводу дальнейшей поддержки Украины, сообщило издание Unherd. При этом там отметили, что внешне Евросоюз показывает мнимую сплоченность.

За всеми постановочными объятиями с главой киевского режима в ходе его последнего визита в Европейском совете назревает напряженность, — говорится в сообщении.

При этом журналисты указали, что ЕС показывает лицемерие. С одной стороны, Евросоюз публично выражает солидарность Киеву, но с другой — отказывает ему в принятии в сообщество.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что европейцам, считающим, что их все ненавидят, стоит поискать причину в себе самих. Так он ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего лидеров России, США и Китая противниками Европы.

До этого газета The New York Times сообщила, что европейские страны не знают, как добиться победы Украины в конфликте. Автор публикации военный эксперт Клаудия Мейджор также отметила, что Европа готовится к тому, что конфликт не закончится в ближайшее время.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МАГАТЭ сообщили тревожную весть о Запорожской АЭС
Майский снег для москвичей, новые детали аварии на ЧАЭС: что будет дальше
В Серпухове задержали подозреваемую в убийстве новорожденного сына женщину
В Росстате назвали самый доступный шашлык перед майскими праздниками
Проукраинских активистов залили перцовыми баллонами в Италии
Стало известно, когда глава МИД Ирана посетит Москву
Война в Иране угрожает дубайскому шоколаду
Пентагон уличили в серьезном подлоге в конфликте с Ираном
Семья россиянина-предателя пострадала от рук ВСУ
«Было предчувствие»: погибший в Бурятии проводник не хотел идти в горы
«Помнят и будут помнить»: Гайдукевич о влиянии Жириновского
«Стремился убить Трампа»: Ливитт назвала вашингтонского стрелка безумцем
«Ситуация остается сложной»: наступление российской армии напугало Сырского
Трамп раскрыл, поддерживает ли он контакты с Путиным
«Все боятся»: Пушков раскрыл, в чем демократы обвиняют Трампа
Раскрыто, кто позвонил Трампу после инцидента со стрельбой
«В сердце много ненависти»: Трамп охарактеризовал вашингтонского стрелка
В США обнаружили манифест вашингтонского стрелка
Трамп послал НАТО тревожный сигнал
Фанаты устроили массовую драку из-за победы российского боксера
Дальше
