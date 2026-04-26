В Британии указали на внутренний раскол в ЕС из-за Украины Unherd: в ЕС нарастают противоречия по поводу дальнейшей поддержки Украины

В ЕС нарастают противоречия по поводу дальнейшей поддержки Украины, сообщило издание Unherd. При этом там отметили, что внешне Евросоюз показывает мнимую сплоченность.

За всеми постановочными объятиями с главой киевского режима в ходе его последнего визита в Европейском совете назревает напряженность, — говорится в сообщении.

При этом журналисты указали, что ЕС показывает лицемерие. С одной стороны, Евросоюз публично выражает солидарность Киеву, но с другой — отказывает ему в принятии в сообщество.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что европейцам, считающим, что их все ненавидят, стоит поискать причину в себе самих. Так он ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего лидеров России, США и Китая противниками Европы.

До этого газета The New York Times сообщила, что европейские страны не знают, как добиться победы Украины в конфликте. Автор публикации военный эксперт Клаудия Мейджор также отметила, что Европа готовится к тому, что конфликт не закончится в ближайшее время.