Европейцам, считающим, что их все ненавидят, стоит поискать причину в себе самих, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. Так он ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего лидеров России, США и Китая противниками Европы.

Когда тебя ненавидят все великие державы, возможно, пришло время сменить свое самоубийственное высокомерие на самоанализ, — написал Дизен.

Ранее он разразился резкой критикой в адрес польского премьера Дональда Туска из-за его неудачной шутки об отсутствии на саммите ЕС стран, придерживающихся пророссийской позиции, которая поставила политика в неловкое положение. Как отметил профессор, суть европейской дипломатии сводится к тому, чтобы находиться в одной комнате с людьми, с которыми уже были достигнуты договоренности.

Кроме того, Дизен заявил, что его удивляет нежелание стран Евросоюза налаживать связи с Россией на фоне скорого завершения украинского конфликта. Эксперт отметил: учитывая ослабление поддержки со стороны США, Европе следовало бы проявлять большую осторожность в отношениях с великими державами.