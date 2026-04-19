19 апреля 2026 в 18:39

В Норвегии призвали страны ЕС наладить связи с Россией

Профессор Дизен: нежелание ЕС наладить связи с РФ удивляет

Нежелание стран ЕС наладить связи с Россией на фоне скорого окончания украинского конфликта удивляет, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире своего YouTube-канала. Он отметил, что с учетом снижения поддержки США Европа должна быть более осторожной в отношениях с великими державами.

Похоже, конфликт на Украине сейчас близится к концу. <...> Меня удивляет, что ни один европейский лидер еще не взял трубку, чтобы позвонить в Кремль и хотя бы начать обсуждать возможные решения, — сказал Дизен.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что европейские страны не могут обойтись без России. Так глава РФПИ прокомментировал материал газеты Financial Times о том, что Евросоюз наращивает импорт российского газа из-за кризиса на Ближнем Востоке.

До этого Дизен выразил мнение, что отказ от российского газа навредит энергобезопасности Европы. По его словам, некомпетентная политика лидеров стран ЕС стала угрозой для континента, а Европа становится более зависимой от США в энерговопросе.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
