«Как и было предсказано»: Дмитриев о безвыходной ситуации Европы Дмитриев: Европе необходимы отношения с Россией для выживания

Европейские страны не могут обойтись без России, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X. Так глава РФПИ прокомментировал материал газеты Financial Times о том, что Евросоюз наращивает импорт российского газа из-за кризиса на Ближнем Востоке, который приводит к сокращению поставок энергоносителей из других регионов.

Как и было предсказано, Россия нужна Европе для выживания, — написал Дмитриев.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Брюссель в настоящее время переживает период кризиса и для решения сложившихся проблем странам объединения необходима Украина. Он напомнил, что созданному в 1992–1993 годах ЕС для достижения политических и экономических целей было необходимо взять под тотальный контроль государства Восточной Европы, ставшие самостоятельными после распада Советского Союза.

До этого норвежский профессор Гленн Дизен заявил, что заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о давлении на Россию свидетельствует о том, что Европа провоцирует конфликт между Москвой и Вашингтоном. По словам эксперта, переход Евросоюза от мирного проекта к военному завершен.