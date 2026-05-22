На Кубани мать студентки-аниматора потребовала пожизненное для обвиняемых

На Кубани Надежда Плешкова, мать убитой студентки-аниматора, потребовала у присяжных пожизненное для подозреваемых в убийстве девушки, сообщает «КП-Кубань». Она отметила, что считает такое наказание справедливым.

Я прошу вас, присяжные заседатели, чтобы эта жертва была ненапрасной, чтобы их посадили на пожизненное, без всякого снисхождения, без всякого… Никакого снисхождения не заслуживает тот, кто лишил жизни человека, — заявила мать погибшей, обращаясь к присяжным.

Она также обвинила участников преступной группировки в жестокости и равнодушии, отметив, что они знали о планах и могли обратиться в органы. После происшествия женщина работает с психологами и читает специальную литературу, пытаясь пережить утрату.

Ранее гособвинитель Наталья Каликанова заявила, что суд обладает однозначной позицией по делу об убийстве аниматоров на Кубани. Она подчеркнула, что ее задача — не огульно обвинять, а следовать закону.