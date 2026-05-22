22 мая 2026 в 11:03

Глава МИД Венгрии сделала заявление о встрече с Лавровым

Глава МИД Венгрии Орбан заявила об открытости к встрече с Лавровым

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила об открытости к проведению переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым при условии наличия содержательной повестки. В интервью порталу ValaszOnline она отметила, что Россия — важный региональный партнер, с которым Будапешт стремится поддерживать прагматические отношения.

Россия — важный региональный игрок, с которым мы стремимся поддерживать прагматические отношения. Если будет что обсудить на уровне глав МИД, разумеется, такая встреча состоится. Почему бы ей не быть? — сказала Орбан.

Ранее венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что Венгрия, как и любая другая страна Евросоюза, вправе сама решать, у кого закупать энергоресурсы. Так он ответил на вопрос журналистов о реакции Варшавы на продолжение закупок российского газа и нефти.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Европа больше всех пострадает от кризиса в Ормузском проливе. По словам министра, бюджеты стран ЕС будут еще обременены и этим в дополнение к сотням миллиардов евро, отправленным в виде помощи Украине.

