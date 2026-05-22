ВСУ смертельно ранили женщину на территории кондитерской фабрики Женщина погибла при пожаре после атаки БПЛА на кондитерской фабрике в Макеевке

Мирная жительница погибла в Макеевке в ДНР во время пожара на территории кондитерской фабрики в Червоногвардейском районе города, сообщили в МЧС республики. Причиной возгорания стала атака Вооруженных сил Украины.

Из горящих помещений эвакуировали пять человек, из-под завалов деблокировали двоих. К сожалению, была обнаружена погибшая женщина, ее анкетные данные устанавливаются, — сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, огонь полностью охватил производственный цех площадью 5000 квадратных метров, соседний склад на 2000 «квадратов», а также автомобильные покрышки, находившиеся на открытой территории площадью 500 квадратных метров.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Киев постоянно атакует гражданские объекты. По словам парламентария, по этой причине необходимо побыстрее выполнять задачи специальной военной операции.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник выразил мнение, что российской армии следует уничтожить причалы ВСУ в портах Одессы в ответ на удар по общежитию в ЛНР. По его словам, это разрушит логистические цепочки поставок западного оружия.