Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 11:10

Турэксперт назвала три способа недорого купить билет в бизнес-класс

Турэксперт Ансталь: недорогое место в бизнес-классе можно купить на аукционе

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Самый простой способ бюджетно полететь бизнес-классом — оплатить полет бонусными милями, которые есть у многих авиакомпаний, рассказала NEWS.ru турэксперт Наталья Ансталь. Кроме того, авиакомпании проводят аукционы, с помощью которых можно приобрести билет.

Купить билет в бизнес-класс по низкой цене вполне возможно. Это можно сделать через официальные аукционы авиакомпаний, которые проводятся за несколько дней до вылета, если останутся места в бизнесе, ваша ставка сыграет, также есть платный апгрейд в день вылета на стойке регистрации, — сказала Ансталь.

Бесплатное повышение класса происходит исключительно по инициативе перевозчика в ситуациях овербукинга, когда билетов в эконом-класс продано больше, чем мест в салоне, добавила Ансталь. По ее словам, шансы выше у одиноких пассажиров с высоким статусом в программе лояльности, а также у опрятно одетых путешественников, готовых при необходимости помочь авиакомпании и улететь другим рейсом.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил NEWS.ru, что россиянам, которые планируют отправиться в путешествие, дешевле приобрести билеты в обе стороны у одной авиакомпании. По его словам, на итоговую стоимость перелета влияют геополитическая обстановка, количество рейсов по направлению и цена топлива.

Общество
авиаперелеты
бизнес-класс
авиарейсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает Telegram сегодня, 22 мая: замедление, когда заблокируют
Украина атаковала приграничный регион больше сотни раз за сутки
Mash: звезду сериала «Солдаты» Маклакова экстренно госпитализировали
Второй по величине город Великобритании возглавил мусульманин
Опрос показал отношение россиян к работе Путина
Ихтиолог оценил риск нападения акул на египетских курортах
Спикер ЗакСо Бабушкина: растет число студентов проекта «Профессионалитет»
Венгрия содрогнулась от взрыва на нефтегазовом заводе
Фигуристка Медведева рассказала, на что тратит больше всего денег
Американский гигант решил вернуться на нефтяной рынок Венесуэлы
Гусев покинет пост главного тренера «Динамо»
«Второсортное членство»: Зеленский «завернул» предложение Мерца по Украине
Львова-Белова пообещала помочь пострадавшим от удара ВСУ по колледжу
Стало известно, откуда ВСУ могли наносить удары по колледжу в ЛНР
Врач назвала причину, из-за которой многие пары не могут завести детей
Трамп отчитал главу Пентагона из-за Польши
Турэксперт назвала три способа недорого купить билет в бизнес-класс
Россиянка стала миллионершей благодаря любимому синему цвету
В Британии собака два месяца ела умершего хозяина
Глава МИД Венгрии сделала заявление о встрече с Лавровым
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.