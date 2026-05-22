Турэксперт назвала три способа недорого купить билет в бизнес-класс

Самый простой способ бюджетно полететь бизнес-классом — оплатить полет бонусными милями, которые есть у многих авиакомпаний, рассказала NEWS.ru турэксперт Наталья Ансталь. Кроме того, авиакомпании проводят аукционы, с помощью которых можно приобрести билет.

Купить билет в бизнес-класс по низкой цене вполне возможно. Это можно сделать через официальные аукционы авиакомпаний, которые проводятся за несколько дней до вылета, если останутся места в бизнесе, ваша ставка сыграет, также есть платный апгрейд в день вылета на стойке регистрации, — сказала Ансталь.

Бесплатное повышение класса происходит исключительно по инициативе перевозчика в ситуациях овербукинга, когда билетов в эконом-класс продано больше, чем мест в салоне, добавила Ансталь. По ее словам, шансы выше у одиноких пассажиров с высоким статусом в программе лояльности, а также у опрятно одетых путешественников, готовых при необходимости помочь авиакомпании и улететь другим рейсом.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил NEWS.ru, что россиянам, которые планируют отправиться в путешествие, дешевле приобрести билеты в обе стороны у одной авиакомпании. По его словам, на итоговую стоимость перелета влияют геополитическая обстановка, количество рейсов по направлению и цена топлива.