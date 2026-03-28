Россиянам дали совет, как сэкономить на покупке авиабилетов Доцент Щербаченко: дешевле купить билеты в обе стороны у одной авиакомпании

Россиянам, которые планируют отправиться в путешествие, дешевле приобрести билеты в обе стороны у одной авиакомпании, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, на итоговую стоимость перелета влияют геополитическая обстановка, количество рейсов по направлению и цена топлива.

Необходимо отметить, что на стоимость авиабилетов влияет множество факторов. К ним относятся геополитическая ситуация, необходимость более длительных облетов, количество рейсов по данному направлению, стоимость авиатоплива и другие факторы. Вот несколько советов, которые помогут сэкономить на покупке билетов. Планирование: начинайте искать рейсы за несколько месяцев до вылета. Гибкость: выбирайте самолеты с пересадками и непопулярное время для вылета. Помните, что билеты туда и обратно у одной компании будут стоить дешевле, чем если покупать их у разных авиаперевозчиков, — сказал Щербаченко.

Доцент добавил, что если турист уверен в своих планах, то он может рассмотреть покупку невозвратных билетов, которые обычно стоят дешевле. Также, по его словам, важно сравнивать цены на разных платформах.

Ранее турэксперт Люсинэ Кодякова заявила, что путешественники могут сэкономить на авиаперелетах, используя так называемое правило буднего дня, когда дата вылета смещается, например с субботы на вторник или среду. По ее словам, благодаря такому подходу можно снизить стоимость билетов на 15–20%.