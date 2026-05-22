В Госдуме нашли способ пресечь атаки ВСУ после удара по общежитию в ЛНР

ВС России следует уничтожить причалы Вооруженных сил Украины в портах Одессы в ответ на удар по общежитию в ЛНР, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, это разрушит логистические цепочки поставок западного оружия.

Как ВС РФ следует ответить на удар ВСУ по ЛНР? Хватит терпеть [атаки Украины на гражданские объекты]. Нужно наносить превентивные удары, а не ответные. Недавно показали Одессу — один из портовых комплексов, хаб для поставок западного оружия на Украину. Вроде тыловые районы уничтожаются, а причальные стенки стоят целые. Надо посмотреть объективную картину. Тыловую структуру портов ВСУ быстро восстанавливают, но причалы и фарватеры нужно рвать. Следует уничтожать логистические цепочки вплоть до западной границы Украины, — высказался Колесник.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что при ударе ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа были ранены 35 человек. По его словам, спасатели продолжают разбирать завалы, нескольких человек удалось поднять на поверхность, они переданы медикам.