Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 10:13

Спасатели достали первого погибшего из-под завалов общежития в Старобельске

Фото: max.ru/mchs_official*
Спасатели извлекли тело погибшего студента из-под завалов атакованного ВСУ общежития колледжа в Старобельске в ЛНР, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. В ведомстве указали, что удалось установить местонахождение еще трех человек, их состояние не уточняется, передает ТАСС.

На месте обрушения общежития спасатели разбирают завалы вручную и с помощью инженерной техники. Извлечено тело одного погибшего и обнаружено местонахождение трех человек, — сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что 35 человек получили ранения при ударе ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. Из-под завалов удалось спасти троих человек. Как сообщили в МЧС России, в момент атаки украинского беспилотника в здании находились 86 детей.

Тем временем депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что удар ВСУ по общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР можно сравнить с атакой США на школу в Иране. По его словам, Украина доказала статус террористического государства, пытаясь компенсировать неудачи на фронте за счет ущерба гражданским.

Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

