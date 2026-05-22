Зверский удар ВСУ по общежитию с детьми: атака на ЛНР 22 мая, сколько жертв

Зверский удар ВСУ по общежитию с детьми: атака на ЛНР 22 мая, сколько жертв

22 мая ВСУ нанесли удар по общежитию педагогического колледжа в ЛНР. Какие подробности атаки известны, сколько жертв, пострадавших?

Сколько БПЛА сбили над Россией в ночь на 22 мая

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 22 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 217 украинских БПЛА самолетного типа.

Военное ведомство объявило о перехвате БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Санкт-Петербурга.

Что известно об ударе ВСУ по Старобельску 22 мая, куда попали

По данным мониторинговых каналов, тревогу по БПЛА в Старобельске объявили около 22:00. Вскоре в городе начались прилеты, по различным данным, ВСУ применили реактивные БПЛА или ракеты.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что под обстрел попал педагогический университет.

«Сегодня ночью произошла трагедия. ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. Вражеские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа нашего педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет», — объявил Пасечник.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал удар по Старобельску терактом ВСУ. Дипломат подчеркнул, что наказание за военные преступления будет неотвратимым.

«Нацисты, как загнанные крысы, пытаются кусать за самое больное, совершая покушения на несовершеннолетних детей и ни в чем не повинных гражданских жителей», — заявил Мирошник.

Террористы бьют по детям прицельно и с наслаждением, пока Запад живодерски молчит, заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Минобороны РФ не комментировало сообщения об ударе по Старобельску.

Фото: max.ru/mchs_official*

Сколько жертв, пострадавших после удара ВСУ по ЛНР

Пасечник и Мирошник сообщили, что под завалами атакованного ВСУ колледжа в Старобельске могут находиться до 18 пострадавших. По другим данным, под завалами могут быть 19 человек. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек.

Позже Пасечник сообщил, что двоих пострадавших извлекли из-под завалов, они переданы медикам. Разбор завалов продолжается, в зоне обрушения могут оставаться дети. В МЧС добавили, что извлечен третий пострадавший.

Telegram-канал «Mash на Донбассе» пишет, что найдены тела погибших.

«Двоих студентов Старобельского колледжа из списка пропавших нашли в больнице. Пока семьи не знают, в каком состоянии их дети. Еще родители во время поиска выяснили, что есть двое погибших. Их обгоревшие тела достали из-под завалов», — утверждают канал.

В Старобельске также повреждены административные здания, магазины, частные дома. В одном из них был ранен мужчина, ему оказана медпомощь.

Депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с NEWS.ru сравнил атаку ВСУ с ударом США по школе для девочек в Иране.

«Украина подтверждает статус террористического государства, пытаются усложнить жизнь мирному населению. ВСУ пытаются компенсировать такими терактами свои неудачи на фронте. Копируют циничную тактику США, как это было с ударом по иранской школе. Для Зеленского это стандартная тактика, он — террорист, это уже не секрет», — отрезал Колесник.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Бесчеловечная атака ВСУ на Сызрань 21 мая: сколько погибших, подробности

Пьяный мажор устроил жесткое ДТП в Нижнем Новгороде: что известно, жертвы

Рублю грозит деноминация? Почему ЦБ РФ вводит новые правила по наличке