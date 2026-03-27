В ООН потребовали расследовать удар по школе в иранском Минабе

Расследование удара по школе для девочек в иранском Минабе необходимо завершить в кратчайшие сроки, а его итоги обнародовать, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, выступая на дебатах в Совете по правам человека ООН. Дипломат отметил, что высокопоставленные представители Соединенных Штатов уже сообщили о начале проверки по данному инциденту, передает РИА Новости.

Высокопоставленные официальные лица США заявили, что в отношении удара ведется расследование. Я призываю к тому, чтобы этот процесс был завершен как можно скорее и чтобы его результаты были обнародованы, — сказал Тюрк.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал военным преступлением и бойней удар по начальной школе для девочек в городе Минаб, унесший жизни более 140 учениц. Министр добавил, что происходящее сейчас является актом самообороны.

Кроме того, по сообщению журналистов, удар по учебному заведению на юге Ирана, вероятно, стал сопутствующим результатом атаки США на расположенную поблизости военно-морскую базу. Как уточняется в материале, прежде строение входило в состав военного объекта, однако в 2016 году его отгородили забором.