24 марта 2026 в 15:23

«Угроза для континента»: в Европе осудили отказ от российского газа

Профессор Дизен: отказ от российского газа навредит энергобезопасности Европы

Отказ от российского газа навредит энергобезопасности Европы, предположил в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен. По его словам, некомпетентная политика лидеров стран ЕС стала угрозой для континента, а Европа становится более зависимой от США в энерговопросе.

Некомпетентность европейских лидеров стала главной угрозой для континента, — написал Дизен.

Ранее евродепутат от Бельгии Руди Кеннес заявил, что энергетический кризис, спровоцированный ближневосточным конфликтом, способен вызвать в Евросоюзе серьезные трудности и рост социальной напряженности. По словам политика, последствия кризиса будут ощущаться не месяцами, а годами, а внутренние разногласия в объединении будут только нарастать. Кеннес подчеркнул, что для европейцев, которые работают в 50 км и дальше от дома, выбор ограничен. Учитывая плохое состояние общественного транспорта, им приходится добираться на работу на автомобиле и оплачивать дорогой бензин.

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Европе грозит энергетическая катастрофа из-за отказа от российского газа. По словам политика, закрыв дверь для диалога с Москвой, европейские страны толкают свою экономику к краху.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

