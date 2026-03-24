«Угроза для континента»: в Европе осудили отказ от российского газа Профессор Дизен: отказ от российского газа навредит энергобезопасности Европы

Отказ от российского газа навредит энергобезопасности Европы, предположил в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен. По его словам, некомпетентная политика лидеров стран ЕС стала угрозой для континента, а Европа становится более зависимой от США в энерговопросе.

Некомпетентность европейских лидеров стала главной угрозой для континента, — написал Дизен.

Ранее евродепутат от Бельгии Руди Кеннес заявил, что энергетический кризис, спровоцированный ближневосточным конфликтом, способен вызвать в Евросоюзе серьезные трудности и рост социальной напряженности. По словам политика, последствия кризиса будут ощущаться не месяцами, а годами, а внутренние разногласия в объединении будут только нарастать. Кеннес подчеркнул, что для европейцев, которые работают в 50 км и дальше от дома, выбор ограничен. Учитывая плохое состояние общественного транспорта, им приходится добираться на работу на автомобиле и оплачивать дорогой бензин.

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Европе грозит энергетическая катастрофа из-за отказа от российского газа. По словам политика, закрыв дверь для диалога с Москвой, европейские страны толкают свою экономику к краху.