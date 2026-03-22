22 марта 2026 в 10:24

В Европе взвыли из-за начавшегося энергокризиса

Евродепутат Кеннес спрогнозировал проблемы внутри ЕС из-за энергокризиса

Руди Кеннес Руди Кеннес Фото: Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press
Энергокризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, может спровоцировать в ЕС серьезные проблемы и социальное напряжение, заявил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес. Он отметил, что последствия кризиса будут ощущаться не месяцами, а годами, и разногласия внутри Союза будут только усиливаться.

Мы будем ощущать последствия не днями, не месяцами, а годами. Специалисты говорят, что эффект продлится как минимум год. Думаю, никаких мер пока нет, потому что европейские лидеры просто не знают, что делать, — заявил политик.

Кеннес подчеркнул, что для европейцев, которые работают в 50 км и дальше от дома, выбор ограничен. Учитывая плохое состояние общественного транспорта, им приходится добираться на работу на автомобиле и оплачивать дорогой бензин.

Ранее СМИ писали, что перебои с поставками энергоресурсов могут продолжаться месяцами и даже годами, независимо от того, как быстро удастся стабилизировать ситуацию. По прогнозам экспертов, военная операция США и Израиля против Ирана уже вызвала серьезные нарушения в поставках сырья, а блокировка Ормузского пролива значительно осложнила мировой рынок энергоресурсов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
Дело блогера-иноагента рассмотрят снова
Депутат раскрыл, почему никогда не работавшие россияне получают пенсию
Губернатор пообещал продолжить изымать скот в Новосибирской области
«Против автомата с топором»: охранник вспомнил об эвакуации из «Крокуса»
Управляющий турбазы указал на странность в истории пропажи Усольцевых
Какое наказание грозит за грядки под окнами многоэтажек
Из-за переработок на проблемы со здоровьем жалуются 60% россиян
В Европе взвыли из-за начавшегося энергокризиса
«Ничего хорошего»: эксперт описал ужасы жизни крымчан при Украине
В Госдуме объяснили, почему Зеленский не подпишет мирный договор
«Не сама Украина»: Алаудинов о том, кто стоит за атаками на газопроводы РФ
Россиянам назвали штрафы за кормление голубей у дома
Москвичам спрогнозировали погоду «миллион на миллион»
Что известно о причинах пожара в поезде на Ярославском вокзале
Рыцари в сверкающих доспехах: яркие фото с чемпионата «Меч России»
Член СПЧ рассказала, в каких условиях будут сидеть террористы «Крокуса»
Российские бойцы придумали необычный способ перехвата дронов
Россиянам рассказали, в какие месяцы клещи угрожают собакам больше всего
В переговорах по Украине появилось новое лицо
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

