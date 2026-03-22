В Европе взвыли из-за начавшегося энергокризиса

Энергокризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, может спровоцировать в ЕС серьезные проблемы и социальное напряжение, заявил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес. Он отметил, что последствия кризиса будут ощущаться не месяцами, а годами, и разногласия внутри Союза будут только усиливаться.

Мы будем ощущать последствия не днями, не месяцами, а годами. Специалисты говорят, что эффект продлится как минимум год. Думаю, никаких мер пока нет, потому что европейские лидеры просто не знают, что делать, — заявил политик.

Кеннес подчеркнул, что для европейцев, которые работают в 50 км и дальше от дома, выбор ограничен. Учитывая плохое состояние общественного транспорта, им приходится добираться на работу на автомобиле и оплачивать дорогой бензин.

Ранее СМИ писали, что перебои с поставками энергоресурсов могут продолжаться месяцами и даже годами, независимо от того, как быстро удастся стабилизировать ситуацию. По прогнозам экспертов, военная операция США и Израиля против Ирана уже вызвала серьезные нарушения в поставках сырья, а блокировка Ормузского пролива значительно осложнила мировой рынок энергоресурсов.