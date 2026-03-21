На Западе сделали мрачный прогноз по мировой энергетике из-за Ирана Axios: перебои с энергоносителями из-за войны в Иране могут затянуться на годы

Перебои с поставками энергоресурсов, спровоцированные военной операцией США и Израиля против Ирана, могут растянуться на месяцы и годы даже в случае быстрой деэскалации ситуации, пишет портал Axios. Блокирование Ормузского пролива уже привело к серьезным сбоям в мировых поставках сырья.

Даже быстрое прекращение огня или достижение договоренности относительно безопасного прохода через Ормузский пролив не положит конец перебоям в поставках, они могут сохраниться на месяцы, а в некоторых случаях и на годы, — говорится в материале.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что энергетический коллапс в Европейском союзе и Великобритании проявит себя в самом скором времени. Как он отметил, стоимость энергоресурсов и сырья в западных странах уже достигла значительного роста.

Кроме того, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что оперативное возведение нефтяных и газовых магистралей Израиля в акватории Персидского залива не представляется возможным. Таким образом специалист прокомментировал слова израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о перспективе превращения страны в безопасный энергетический хаб для Ближневосточного региона.