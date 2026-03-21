21 марта 2026 в 19:08

На Западе сделали мрачный прогноз по мировой энергетике из-за Ирана

Axios: перебои с энергоносителями из-за войны в Иране могут затянуться на годы

Фото: IMAGO/diebildwerft/Global Look Press
Перебои с поставками энергоресурсов, спровоцированные военной операцией США и Израиля против Ирана, могут растянуться на месяцы и годы даже в случае быстрой деэскалации ситуации, пишет портал Axios. Блокирование Ормузского пролива уже привело к серьезным сбоям в мировых поставках сырья.

Даже быстрое прекращение огня или достижение договоренности относительно безопасного прохода через Ормузский пролив не положит конец перебоям в поставках, они могут сохраниться на месяцы, а в некоторых случаях и на годы, — говорится в материале.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что энергетический коллапс в Европейском союзе и Великобритании проявит себя в самом скором времени. Как он отметил, стоимость энергоресурсов и сырья в западных странах уже достигла значительного роста.

Кроме того, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что оперативное возведение нефтяных и газовых магистралей Израиля в акватории Персидского залива не представляется возможным. Таким образом специалист прокомментировал слова израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о перспективе превращения страны в безопасный энергетический хаб для Ближневосточного региона.

Озвучены имена победителей на Кубке Первого канала по фигурному катанию
Умер спецпрокурор США Мюллер, расследовавший дело Трампа о выборах 2016 года
Россиян призвали приготовиться к скорой «волне» магнитных бурь
Силой увезенных из Славянска детей вывозят «в никуда»
В МИД Турции спрогнозировали сроки окончания войны на Ближнем Востоке
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
«Воспаленная фантазия»: Захарова высказалась о «звонках» Сийярто Лаврову
Арестован топ-менеджер «Знания» с прошлым в администрации президента
Жительница Тегерана ценой жизни засняла крупную бомбежку
ЦРУ и МОССАД попытались разгадать «тайну» Моджтабы Хаменеи
В Иране назвали условие восстановления судоходства в Ормузском проливе
Возмездие Хаменеи, Иран переиграл США, укол от меланомы: что дальше
Атакованный российский «Арктик Метагаз» ветром уносит к берегам Ливии
Кенийский островок оказался завален тысячами люксовых автомобилей
Россиянки массово «скупают» сперму лосося в погоне за красотой
Назван алкогольный коктейль, который может запросто остановить сердце
В Сумской области ликвидирован офицер ВСУ
Россиян предупредили об уголовных последствиях за сорванные подснежники
Иран выпустил купюру рекордного номинала
Ураганный ветер и холод до +10? Погода в Москве в августе: чего ждать
Дальше
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

