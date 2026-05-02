Сырский «спалил» свое местоположение через Telegram Сырский прибыл с рабочей поездкой на передовую в ДНР

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в Telegram-канале, что прибыл на передовую, посетив позиции украинских военных на Славянско-Краматорском и Константиновско-Дружковском направлениях в ДНР. По его словам, на этом участке фронта в апреле зафиксировано повышение активности российской армии.

В ходе рабочей поездки провел встречи с командным составом армейского корпуса, 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» и 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ, — говорится в сообщении.

Ранее Сырский сообщил, что подписал распоряжение о ротации украинских войск. Согласно документу, нахождение военнослужащих на одних и тех же позициях не должно превышать двух месяцев.

Кроме того, главком ВСУ заявил, что Украину впереди ожидает решающее сражение с Россией. При этом он отметил увеличение количества российских беспилотных систем.

Также военный эксперт и советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что заявления главкома ВСУ о трудностях в украинской армии вызваны дефицитом личного состава. По словам специалиста, острый кризис с кадрами преследует военных ВСУ еще с момента неудачного контрнаступления.