«Крик от безысходности»: военэксперт о словах Сырского про проблемы ВСУ

Слова главкома ВСУ Александра Сырского о проблемах в рядах украинской армии обусловлены нехваткой бойцов, заявил NEWS.ru военный эксперт, участник СВО, советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, затяжной кризис личного состава преследует солдат ВСУ еще с момента провального контрнаступления.

Если говорить о тяжелом положении ВСУ, в котором признался Сырский, то это уже давно не секрет. Прежде всего это те самые кризисы призывного ресурса и личного состава. Они преследуют ВСУ с контрнаступления, которое захлебнулось в крови украинских бойцов. Они не сумели полноценно провести операцию. ВСУ потеряли существенное количество личного состава. Точно так же они лишались огромного числа бойцов, обороняя очередной город-крепость. При этом украинцы удерживали бесперспективные районы просто для галочки, бросая людей, как щепки в костер. Поэтому признание Сырского можно рассматривать как крик от безысходности, — сказал Гагин.

Ранее Сырский заявил, что российские войска активизировали наступление практически по всей линии фронта. Главком ВСУ охарактеризовал ситуацию для ВСУ как сложную.