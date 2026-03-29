Стихия оставила без электричества два района Чечни Два района Чечни, часть Грозного и Шали остались без электричества

Надтеречный и Ножай-Юртовский районы Чечни, а также часть городов Шали и Грозный остались без электричества, говорится в Telegram-канале «Чеченэнерго». Специалисты работают над устранением последствий непогоды.

Несмотря на сложные погодные условия и размыв дорог, энергетики работают в круглосуточном режиме. В настоящее время без электроснабжения остаются отдельные районы города Грозного, города Шали, Надтеречного и Ножай-Юртовского районов, — уточнили в «Чеченэнерго».

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что наиболее тяжелая ситуация из-за подтоплений после осадков сложилась в Махачкале и Хасавюрте. Он также выразил надежду, что пик непогоды миновал и регион будет постепенно возвращаться к нормальной жизни.

Также Россети сообщили, что в Дагестане восстановили подачу электричества в дома 70% пострадавших от подтопления абонентов. Работы в регионе велись круглосуточно.

До этого глава Махачкалы Джамбулат Салавов сообщил, что число жителей Махачкалы, эвакуированных из подтопленных домов, достигло 250 человек. По его словам, дополнительно подготовлены 69 гостиничных номеров на 149 человек и 46 мест в пунктах временного размещения.