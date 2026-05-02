Собянин сообщил о еще одном уничтоженном БПЛА вблизи Москвы

Еще один беспилотный летательный аппарат уничтожен на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Уничтожен еще один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал он.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что очередной налет украинских дронов на Туапсе не привел к гибели или ранению людей. Глава региона добавил, что на территории морского терминала вспыхнул пожар.

Также губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что воздушная атака с использованием дронов была отражена в регионе. В Мясниковском районе средства противовоздушной обороны сбили один из беспилотников.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал ликвидировать украинскую промышленность по производству беспилотников. Парламентарий считает, что удары по маршрутам транспортировки дронов ВСУ позволят остановить обстрелы российской территории.