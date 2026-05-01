В Ростовской области отразили попытку атаки БПЛА

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в Мясниковском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, — написал Слюсарь.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что атака БПЛА ВСУ была совершена на одно из промышленных предприятий на территории региона. По его словам, никто не пострадал, существенных разрушений и угрозы химической опасности также нет.

До этого в Волгоградской области в результате ночной атаки беспилотников один человек пострадал, сообщил глава региона Андрей Бочаров. Инцидент произошел в Алексеевском районе, где зафиксированы повреждения жилого дома.

Кроме того, украинская армия атаковала автобус в Белгородской области, погибли три человека, написал глава региона Вячеслав Гладков. Также ранения получили восемь мирных жителей, которых доставили в Шебекинскую ЦРБ. Два человека находятся в тяжелом состоянии.