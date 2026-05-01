01 мая 2026 в 15:33

Раскрыты подробности новой атаки БПЛА на Туапсе

Кондратьев сообщил об отсутствии жертв и пострадавших при атаке ВСУ на Туапсе

Фото: Борис Морозов/РИА Новости
Очередная атака беспилотников ВСУ на Туапсе обошлась без жертв и пострадавших, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. Он также уточнил, что на территории морского терминала произошло возгорание, но ситуация находится под контролем.

Прошедшей ночью Туапсе снова был атакован беспилотниками. Обошлось без жертв и пострадавших. На территории морского терминала — вновь возгорание, — написал Кондратьев.

Губернатор добавил, что основные усилия сейчас направлены на предотвращение экологических последствий. В частности, предпринимаются меры, чтобы не допустить попадания нефти в акваторию моря.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что удары по энергетическим объектам в Туапсе потенциально могут вызвать экологические последствия. Однако, как доложил главе государства губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, серьезных угроз после атаки БПЛА нет.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник между тем выразил мнение, что атаки ВСУ на Туапсе направлены на психологическое воздействие на россиян. Он отметил, что удары носят как военный, так и информационный характер.

