Посол заявил, что РФ не нужно разрешение Германии, чтобы почтить героев ВОВ

Посол заявил, что РФ не нужно разрешение Германии, чтобы почтить героев ВОВ Посол Нечаев: Россия не ждет разрешения от ФРГ для проведения мероприятий о ВОВ

Россия не запрашивает разрешения властей Германии для проведения памятных мероприятий, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в интервью РИА Новости. В том числе для мероприятий, организованных в честь памяти героев Великой Отечественной войны.

Никогда не ждем специального разрешения, чтобы достойно почтить память наших героических предков, — заявил Нечаев.

По его словам, сотрудники посольства и генконсульства в Бонне участвуют в большинстве мероприятий, организованных немецкими общественными объединениями, местными властями и политическими силами, открытыми к диалогу. Кроме того, российская сторона совместно с соотечественниками проводит собственные акции — в том числе шествия «Бессмертного полка» и церемонии возложения цветов.

Нечаев отметил, что в прошлом году состоялось около 200 таких мероприятий, и подчеркнул, что российская сторона считает важным сохранять память о предках, в том числе на мемориалах бывших концлагерей, независимо от формальных согласований.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов особо отметил их историческую отвагу. В ходе выступления глава государства напомнил, что в годы Великой Отечественной войны выходцы из малых этносов самоотверженно сражались на фронте и по праву были удостоены званий Героя Советского Союза и других высоких наград.