День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 15:02

Посол заявил, что РФ не нужно разрешение Германии, чтобы почтить героев ВОВ

Посол Нечаев: Россия не ждет разрешения от ФРГ для проведения мероприятий о ВОВ

Сергей Нечаев Сергей Нечаев Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия не запрашивает разрешения властей Германии для проведения памятных мероприятий, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в интервью РИА Новости. В том числе для мероприятий, организованных в честь памяти героев Великой Отечественной войны.

Никогда не ждем специального разрешения, чтобы достойно почтить память наших героических предков, — заявил Нечаев.

По его словам, сотрудники посольства и генконсульства в Бонне участвуют в большинстве мероприятий, организованных немецкими общественными объединениями, местными властями и политическими силами, открытыми к диалогу. Кроме того, российская сторона совместно с соотечественниками проводит собственные акции — в том числе шествия «Бессмертного полка» и церемонии возложения цветов.

Нечаев отметил, что в прошлом году состоялось около 200 таких мероприятий, и подчеркнул, что российская сторона считает важным сохранять память о предках, в том числе на мемориалах бывших концлагерей, независимо от формальных согласований.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов особо отметил их историческую отвагу. В ходе выступления глава государства напомнил, что в годы Великой Отечественной войны выходцы из малых этносов самоотверженно сражались на фронте и по праву были удостоены званий Героя Советского Союза и других высоких наград.

Мир
Германия
ВОВ
Сергей Нечаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.