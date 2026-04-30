30 апреля 2026 в 18:50

На Западе раскрыли уязвимость США из-за войны в Иране

RS: война с Ираном истощила арсеналы США и обнажила неготовность к большой войне

Война против Ирана продемонстрировала, что американская армия абсолютно не готова к потенциальному более масштабному конфликту, а ее стратегические резервы оказались на грани истощения, пишет издание Responsible Statecraft. В Вашингтоне уже открыто обеспокоены дефицитом ракет и колоссальной уязвимостью зарубежной инфраструктуры.

Как только завершатся боевые действия в Иране, которые и без того серьезно истощили американские ракетные резервы, встанет вопрос: способна ли армия США и дальше защищать национальные интересы? Особенно в ближайшей перспективе, — говорится в публикации.

Авторы материала подчеркивают, что отдельные тактические успехи Пентагона на поле боя были полностью нивелированы стратегическими последствиями. Ущерб, который понесли американские военные базы на Ближнем Востоке, характеризуется как колоссальный.

Также отмечается, что базы оказались настолько уязвимы, что американские военнослужащие не могли там физически находиться и были вынуждены работать удаленно, координируя действия из гостиниц.

Ранее посол Исламской Республики в Египте Моджтаба Фердоуси Пур заявил, что США проиграли войну с Ираном и теперь пытаются компенсировать это за столом переговоров. Он указал, что Вашингтон понес поражение сразу в нескольких сферах.

