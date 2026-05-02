Спортсмен из Якутии установил национальный рекорд Спортсмен Моедо стал чемпионом России в беге и установил национальный рекорд

Спортсмен из Якутии Александр Моедо стал чемпионом России в суточном беге и установил новый национальный рекорд, сообщает глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале. За 24 часа он преодолел 285,2 километра.

Это выдающееся достижение, которым по праву гордится вся Якутия, — написал Николаев.

По словам главы региона, результат также позволил спортсмену выполнить норматив мастера спорта международного класса. Николаев подчеркнул, что суточный бег относится к наиболее тяжелым дисциплинам легкой атлетики, где решающую роль играют не только физическая подготовка, но и выносливость, сила воли и способность продолжать движение на пределе возможностей.

Ранее на сайте Международной федерации водных видов спорта появилась информация, что российские синхронистки Кира Черезова и Валентина Герасимова завоевали золотые медали в произвольной программе соревнований дуэтов на третьем этапе Кубка мира в Китае. Спортсменки смогли набрать 304,6 балла.