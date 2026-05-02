День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 14:30

Спортсмен Моедо стал чемпионом России в беге и установил национальный рекорд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Спортсмен из Якутии Александр Моедо стал чемпионом России в суточном беге и установил новый национальный рекорд, сообщает глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале. За 24 часа он преодолел 285,2 километра.

Это выдающееся достижение, которым по праву гордится вся Якутия, — написал Николаев.

По словам главы региона, результат также позволил спортсмену выполнить норматив мастера спорта международного класса. Николаев подчеркнул, что суточный бег относится к наиболее тяжелым дисциплинам легкой атлетики, где решающую роль играют не только физическая подготовка, но и выносливость, сила воли и способность продолжать движение на пределе возможностей.

Ранее на сайте Международной федерации водных видов спорта появилась информация, что российские синхронистки Кира Черезова и Валентина Герасимова завоевали золотые медали в произвольной программе соревнований дуэтов на третьем этапе Кубка мира в Китае. Спортсменки смогли набрать 304,6 балла.

Россия
Якутия
рекорды
бег
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сырский «спалил» свое местоположение через Telegram
Квартира загорелась в многоквартирном доме в Люберцах
Россия не просит у Германии разрешения почтить память героев ВОВ
«Нас ждут проблемы»: бизнесмены опасаются краха нефтяного рынка
Путин подписал важный закон об ИИ в России
Россиян предупредили о маскировке мошенников в майские праздники
Звезда КВН погибла в страшном ДТП
Путин разрешил открыть казино еще в одном российском регионе
Почему не работает Telegram сегодня, 2 мая: замедление, будет ли блокировка
Собянин сообщил о еще одном уничтоженном БПЛА вблизи Москвы
В Сети показали обстановку на площади около Дома профсоюзов в Одессе
Спортсмен из Якутии установил национальный рекорд
Начало лесного пожара в Есауловской петле попало на видео
Турция прикрыла «форточку» для российских товаров
«Разрушение Альянса»: Туск обвинил США в катастрофе
Подросток лишился части черепа из-за «обычной простуды»
Погода в Москве в воскресенье, 3 мая: жара до +21 градуса и южный ветер
В России придумали новый подход к подготовке вожатых
Пять строений и сухая трава загорелись в СНТ под Красноярском
Самокатчик ударил прохожего пистолетом по голове и сбежал
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Кидаю овсянку, яйцо и тертое яблоко в сковороду — через 12 минут полезные оладьи как лепешки, только без муки
Общество

Кидаю овсянку, яйцо и тертое яблоко в сковороду — через 12 минут полезные оладьи как лепешки, только без муки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.