Российские синхронистки «порвали» соперниц на этапе Кубка мира в Китае Синхронистки Черезова и Герасимова завоевали золото на этапе Кубка мира в КНР

Российские синхронистки Кира Черезова и Валентина Герасимова завоевали золотые медали в произвольной программе соревнований дуэтов на третьем этапе Кубка мира в Китае, сообщается на сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). Спортсменки смогли набрать 304,6 балла.

Наши соотечественницы Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина заняли второе место, набрав 285,8 балла. На третьем месте расположились представительницы Японии Моэ Хига и Томока Сато, которые набрали 283,1 балла. Отмечается, что этап в Сиане завершится 3 мая. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном.

Ранее юниорки сборной России Яна Заикина и Ксения Савинова завоевали золото по художественной гимнастике на Кубке Европы в Баку. Тренером спортсменок является Евгения Елисеева. Для Заикиной и Савиновой эти соревнования стали первым международным стартом в карьере.

До этого международная организация World Boxing приняла решение допустить боксеров из России и Белоруссии до участия в соревнованиях под своей эгидой, но исключительно в нейтральном статусе. При этом спортсменам запретят использовать национальную символику.