02 мая 2026 в 12:14

Российские синхронистки «порвали» соперниц на этапе Кубка мира в Китае

Синхронистки Черезова и Герасимова завоевали золото на этапе Кубка мира в КНР

Кира Черезова и Валентина Герасимова Кира Черезова и Валентина Герасимова Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Российские синхронистки Кира Черезова и Валентина Герасимова завоевали золотые медали в произвольной программе соревнований дуэтов на третьем этапе Кубка мира в Китае, сообщается на сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). Спортсменки смогли набрать 304,6 балла.

Наши соотечественницы Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина заняли второе место, набрав 285,8 балла. На третьем месте расположились представительницы Японии Моэ Хига и Томока Сато, которые набрали 283,1 балла. Отмечается, что этап в Сиане завершится 3 мая. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном.

Ранее юниорки сборной России Яна Заикина и Ксения Савинова завоевали золото по художественной гимнастике на Кубке Европы в Баку. Тренером спортсменок является Евгения Елисеева. Для Заикиной и Савиновой эти соревнования стали первым международным стартом в карьере.

До этого международная организация World Boxing приняла решение допустить боксеров из России и Белоруссии до участия в соревнованиях под своей эгидой, но исключительно в нейтральном статусе. При этом спортсменам запретят использовать национальную символику.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый предрек Турции рекордную засуху
Советский памятник в Вене убрали после акта вандализма
«Не от хорошей жизни»: украинцам с бронью грозит мобилизация
В Совфеде предложили эффективный способ борьбы с СМС-бомбингом
Россиянам рассказали, как отличить инфаркт от изжоги
Россиянка загадала желание на падающую звезду и разбогатела на 2 млн рублей
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с ИИ
Виновник пожара, который мог стать настоящим бедствием, попался полицейским
Российской армии помогают неуловимые «Мерлины»
Солдат ВСУ отказался выполнять приказ и получил «стрелу в колено»
В России выросла популярность шашлычных туров
Минобороны России показало кадры освобождения Мирополья
Электричество пропало в российском регионе после атак ВСУ
Собянин отчитался перед москвичами о сбитых украинских БПЛА
Поиски Героя РФ Асылханова: последние новости 2 мая, версия об утоплении
Стало известно, как сложились судьбы детей вождей СССР
Потрясшие остров Хонсю подземные толчки «докатились» до Осаки
Американист назвал истинную причину вывода военных США из Германии
Стало известно, сколько россиян читали книги о Гарри Поттере
Появились две новые версии пропажи Героя России в Кемеровской области
Дальше
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Общество

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

