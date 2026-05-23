23 мая 2026 в 16:19

«Кричали, плакали»: педагог колледжа в Старобельске о первых минутах атаки

Педагог колледжа в ЛНР вывела из здания 30 учащихся

На месте обрушения здания общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета На месте обрушения здания общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Студенты плакали и кричали во время обстрела колледжа в Старобельске, сообщила RT педагог учебного заведения Мурада Газдиева. Она переехала в город, поэтому тоже проживала в общежитии, где погибли больше 10 человек.

Кричали, плакали, были перепуганы. Но были дети, которые держали себя в руках. И я сначала тоже была в таком состоянии шока. Мы со студентом держали друг друга за руки, — сообщила преподаватель.

Она рассказала, что после начала атаки решила выводить студентов из здания. Дежурную попросили открыть запасной выход на кухне, через который эвакуировались она сама и более 30 учащихся.

По словам Газдиевой, другие преподаватели также помогали студентам. Она добавила, что педагоги забирали учащихся к себе домой.

Ранее были опубликованы кадры из общежития колледжа в Старобельске. На записи видно, что одна часть общежития уцелела, а в другой спасатели продолжают вручную разбирать завалы. Внутри сохранившегося корпуса остались личные вещи студентов, осколки стекла и обломки кровли. На месте регулярно объявляют минуты тишины, чтобы сотрудники могли услышать людей под завалами.

