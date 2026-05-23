Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 16:35

Билан восхитился характером сына Плющенко после совместного номера

Билан поддержал сына Плющенко после выступления на премии РУ.ТВ

Дима Билан Дима Билан Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певец Дима Билан в соцсетях обратился к фигуристу Александру Плющенко, сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, со словами поддержки. Артист и спортсмен вместе выступили на премии РУ.ТВ.

Билан рассказал, что во время подготовки номера возникли сложности с покрытием сцены. По словам артиста, после предыдущих выступлений поверхность пластикового льда оказалась повреждена, поэтому выполнять трюки стало труднее.

Певец отметил, что Плющенко-младший не растерялся и все равно вышел выступать. Билан добавил, что подобные испытания закаляют характер и учат двигаться вперед, несмотря на препятствия.

И как его крестный отец я точно знаю: самое ценное — не идеальные обстоятельства, а умение выходить и продолжать, даже когда что-то идет не по плану. Саша, я всегда рядом, всегда поддержу и всегда буду гордиться твоей смелостью, трудолюбием и тем, каким человеком ты растешь, — написал артист.

Ранее сын Плющенко рассказал о переходе в азербайджанскую сборную. По словам спортсмена, он был и остается русским, несмотря на участие в команде другой страны. Александр Плющенко добавил, что ему дали спортивное гражданство Азербайджана сроком на пять лет.

Шоу-бизнес
Дима Билан
Александр Плющенко
Евгений Плющенко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кто такой Никол, чтобы не уйти?»: Пашинян назвал условие своей отставки
Собчак вступилась за Гном Гномыча перед хейтерами
В Африке назвали сумму, необходимую для борьбы со вспышкой Эболы
Боня назвала причину обращения к Путину
Ребенок погиб в ДТП на Ставрополье
Выжившие при теракте в ЛНР студенты раскрыли детали трагедии
«Проблема будет решена»: Рубио пригрозил Ирану
Появились обнадеживающие подробности переговоров США и Ирана
Проверка видео с избиением ребенка в лифте закончилась уголовным делом
Объекты «Нафтогаза» подверглись мощным ударам
Украинский блогер разозлил премьера Польши скандальной поездкой
На окраинах Москвы может пойти мокрый снег
Азаров раскрыл, зачем Зеленскому нужны выдумки о нападении из Белоруссии
Юрист объяснил, чем опасен срыв сирени для продажи
Трамп снова жирно намекнул на возобновление боевых действий в Иране
Ереван заговорил о дружбе с Москвой после «цветочного» запрета
В МИД РФ подвели итоги конференции по договору о ядерном оружии
В США узнали об охлаждении в отношениях Вашингтона и Тель-Авива
Второй бегун оказался на волоске от смерти после марафона в Москве
МИД указал на странное поведение европейцев на конференции по ДНЯО
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.