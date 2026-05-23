Билан восхитился характером сына Плющенко после совместного номера

Певец Дима Билан в соцсетях обратился к фигуристу Александру Плющенко, сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, со словами поддержки. Артист и спортсмен вместе выступили на премии РУ.ТВ.

Билан рассказал, что во время подготовки номера возникли сложности с покрытием сцены. По словам артиста, после предыдущих выступлений поверхность пластикового льда оказалась повреждена, поэтому выполнять трюки стало труднее.

Певец отметил, что Плющенко-младший не растерялся и все равно вышел выступать. Билан добавил, что подобные испытания закаляют характер и учат двигаться вперед, несмотря на препятствия.

И как его крестный отец я точно знаю: самое ценное — не идеальные обстоятельства, а умение выходить и продолжать, даже когда что-то идет не по плану. Саша, я всегда рядом, всегда поддержу и всегда буду гордиться твоей смелостью, трудолюбием и тем, каким человеком ты растешь, — написал артист.

Ранее сын Плющенко рассказал о переходе в азербайджанскую сборную. По словам спортсмена, он был и остается русским, несмотря на участие в команде другой страны. Александр Плющенко добавил, что ему дали спортивное гражданство Азербайджана сроком на пять лет.