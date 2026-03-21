Дима Билан оправдался за отсутствие новых песен

Певец, заслуженный артист России Дима Билан признал, что в последнее время редко выпускает новые песни. По словам музыканта, которые приводит РИА Новости, это обусловлено тем, что он ждет особого явления, чтобы написать большую композицию.

Сейчас у меня мало музыкального материала, потому что я жду чего-то очень большого, сумасшедшей композиции — тогда меня это возьмет, — объяснил Билан.

Певец добавил, что он уже работает над новым уникальным хитом. В настоящее время артист находится в поиске талантливого композитора.

Ранее Билан рассказал, что некоторые фанаты отслеживают его авиарейсы и покупают билеты в бизнес-класс на место рядом с ним. По словам знаменитости, его преследуют не только в самолетах.

Билан также сказал, что его песня Never Let You Go стала вирусной среди европейских пользователей соцсетей, однако аудитория интересуется и его новыми композициями. Певец давно заметил, что его музыка снова становится популярной среди молодежи. Он подчеркнул, что возрождение TikTok способствует новому витку интереса к его творчеству.