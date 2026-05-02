Россиянки взяли золото на Кубке Европы по гимнастике Российские гимнастки завоевали золото на Кубке Европы в Баку

Юниорки сборной России Яна Заикина и Ксения Савинов завоевали золото по художественной гимнастике на Кубке Европы в Баку, передают «Известия». Тренером спортсменок является Евгения Елисеева.

Для Заикиной и Савиновой это мероприятие стало первым международным стартом в карьере. Однако дебют сразу принес победы.

Обе спортсменки представляют Академию художественной гимнастики «Небесная грация», созданную Алиной Кабаевой, которая лично помогала юниоркам. Ксения Савинова также взяла два золота в отдельных видах программы. Она стала лучшей в упражнениях с обручем и мячом. Яна Заикина выиграла золото с лентой и завоевала серебро в упражнении с булавами.

Попасть на Кубок Европы спортсменки смогли благодаря результатам первенства России. Там Савинова заняла первое место, а Заикина стала второй.

Ранее российская гимнастка Ангелина Мельникова вошла в топ-10 лучших спортсменов. Лидером рейтинга стала канадская пловчиха Саммер Макинтош, продемонстрировавшая выдающиеся результаты на чемпионате мира по водным видам спорта.