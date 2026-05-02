02 мая 2026 в 14:44

Звезда КВН погибла в страшном ДТП

Mash: участница КВН Рыбалко погибла в результате ДТП в Адлере

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Telegram-канал Mash сообщил, что звезда КВН Елена Рыбалко, известная по выступлениям за команду «Утомленные солнцем», погибла в Адлере в результате наезда автомобиля. Как сказано в публикации, трагедия произошла, когда 53-летняя артистка пересекала трассу в неположенном месте.

По данным канала, автомобиль Toyota на скорости сбил женщину — от полученных травм Рыбалко скончалась на месте происшествия.

Артистка выступала в составе «Утомленных солнцем» в Высшей лиге КВН в 2000-х годах. После того как команда завоевала чемпионский титул в 2003 году, ее активность пошла на спад. Рыбалко участвовала лишь в юбилейных играх.

Ранее стало известно о четверых погибших в результате масштабной аварии под Екатеринбургом. Трагедия случилась, когда водитель автомобиля Renault не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

До этого в подмосковных Люберцах произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое подростков. Скутер, на котором ехали дети, столкнулся с автомобилем Citroen. Оба ребенка получили травмы различной степени тяжести.

Шоу-бизнес
ДТП
Адлер
КВН
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Кидаю овсянку, яйцо и тертое яблоко в сковороду — через 12 минут полезные оладьи как лепешки, только без муки

