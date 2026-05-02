Звезда КВН погибла в страшном ДТП

Mash: участница КВН Рыбалко погибла в результате ДТП в Адлере

Telegram-канал Mash сообщил, что звезда КВН Елена Рыбалко, известная по выступлениям за команду «Утомленные солнцем», погибла в Адлере в результате наезда автомобиля. Как сказано в публикации, трагедия произошла, когда 53-летняя артистка пересекала трассу в неположенном месте.

По данным канала, автомобиль Toyota на скорости сбил женщину — от полученных травм Рыбалко скончалась на месте происшествия.

Артистка выступала в составе «Утомленных солнцем» в Высшей лиге КВН в 2000-х годах. После того как команда завоевала чемпионский титул в 2003 году, ее активность пошла на спад. Рыбалко участвовала лишь в юбилейных играх.

