День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 17:20

Двое подростков госпитализированы после ДТП в Люберцах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В подмосковных Люберцах произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали двое несовершеннолетних. По информации источника РЕН ТВ, скутер, на котором передвигались подростки, совершил столкновение с автомобилем Citroen.

В результате аварии двое 15-летних юношей получили травмы различной степени тяжести и были немедленно госпитализированы. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и причины случившегося на дороге.

Ранее на трассе М-11 «Нева» в Тосненском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием бензовоза и трех грузовых автомобилей в ночь на 1 мая. Пострадали три человека. Авария произошла около 01:00 на 604-м километре магистрали. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и представители Госавтоинспекции.

До этого в Астрахани произошло ДТП с участием маршрутки и легковушкой Hyundai. По данным УМВД, из-за сильного удара маршрутка опрокинулась. Причиной аварии назвали выезд на красный сигнал светофора.

Регионы
Подмосковье
подростки
ДТП
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.