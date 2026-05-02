Почему не работает Telegram сегодня, 2 мая: замедление, будет ли блокировка

Почему не работает Telegram сегодня, 2 мая: замедление, будет ли блокировка

Сегодня, 2 мая, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?

Где не работает Telegram 2 мая

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в субботу, 2 мая, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 41% жалоб на сбои в работе Telegram 2 мая приходятся на Москву, 7% — на Свердловскую область, 6% — на Краснодарский край и Санкт-Петербург, 5% — на Алтайский край, 4% — на Татарстан, 3% — на Ярославскую область и Приморский край, 2% — на Курганскую, Смоленскую, Новосибирскую, Волгоградскую, Ростовскую, Самарскую области и Ставрополье.

Почему не работает Telegram 2 мая

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения в отношении Telegram по причине нарушений российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — рассказали в ведомстве.

Заблокируют ли Telegram в России, когда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, для того чтобы избежать блокировки.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал он РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил возможную блокировку Telegram к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму. По его мнению, ее проведут «по системе YouTube».

Депутат Госдумы, лидер партии и фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев сказал, что для того чтобы Telegram продолжал работать в России, его основателю Павлу Дурову нужно инициировать перенос серверов на территорию РФ. В противном случае, по его словам, доступ к мессенджеру будет окончательно закрыт.

«Конечно, мы боремся за то, чтобы, например, Павел Дуров и Telegram сюда забазировали свои серверы, чтобы они в России аккредитовались. Это нужно и очень было бы полезно для многих вопросов», — сказал Нечаев в интервью информационной службе «Вестей».

