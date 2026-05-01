Почему не работает Telegram сегодня, 1 мая: замедление, будет ли блокировка

Сегодня, 1 мая, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?

Где не работает Telegram 1 мая

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 1 мая, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 43% жалоб на сбои в работе Telegram 1 мая приходятся на Москву, 8% — на Санкт-Петербург, 6% — на Краснодарский край, 4% — на Приморский край и Свердловскую область, 3% — на Ростовскую, Ярославскую области, Татарстан и Красноярский край, 2% — на Вологодскую, Самарскую, Мурманскую, Нижегородскую области и Тюмень, 1% — на Саратовскую, Вологодскую, Оренбургскую области.

Почему не работает Telegram 1 мая

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения в отношении Telegram из-за нарушений российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — уточнили в ведомстве.

Будет ли Telegram заблокирован в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал он РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил возможную блокировку Telegram к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму. По его мнению, ее проведут «по системе YouTube».

При этом предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна. Это связано с тем, что сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру, добавил он.

