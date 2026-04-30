30 апреля 2026 в 11:36

Почему не работает Telegram сегодня, 30 апреля: замедление, блокировка

Сегодня, 30 апреля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?

Где не работает Telegram 30 апреля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 30 апреля, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 47% жалоб на сбои в работе Telegram 30 апреля приходятся на Москву, 9% — на Санкт-Петербург, 6% — на Новосибирскую область, 5% — на Московскую область, 4% — на Краснодарский край, 3% — на Татарстан, Приморский и Красноярский края, Самарскую, Калужскую и Ростовскую области, 2% — на Мордовию, Ставрополье, Брянскую, Волгоградскую, Костромскую, Ярославскую области и Кузбасс.

Почему не работает Telegram 30 апреля

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения в отношении Telegram из-за нарушений российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — уточнили в ведомстве.

Заблокируют ли Telegram в РФ, когда это может произойти

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал он РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил возможное закрытие Telegram к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму. По его мнению, блокировку проведут «по системе YouTube».

При этом гендиректор ComNews Group Леонид Коник считает, что абсолютная блокировка Telegram, которая сделает невозможной отправку и получение сообщений, возможна только при отключении от мирового интернета.

Переезд в Таиланд, третий брак, мнение об СВО: как живет Алексей Гаврилов

Развод, похудение, недовольство Украины: как живет певица Анна Нетребко

Проблемы со здоровьем, отсутствие съемок в кино: как живет Александр Збруев

Вячеслав Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо количество россиян, регулярно использующих ИИ
В ЦОДД опровергли информацию о снижении нештрафуемого порога скорости
ВСУ потеряли более тысячи человек всего за одни сутки
Оперштаб раскрыл детали ликвидации последствий аварии в Туапсе
Экс-сенатор Арашукову проиграл в суде спор с колонией из-за продуктов
Россиянам рассказали, как ускорить получение налогового вычета
Летний комендантский час введут в российском городе с 1 мая
Белицкое, Харьков, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 30 апреля
Минобороны подтвердило освобождение двух населенных пунктов
Огонь бушевал на 14 дачных участках в Хакасии
Перепалка в центре Москвы переросла в разборки с пистолетом и ножом
Россиянам рассказали, к чему приводит бесконечное стремление к саморазвитию
Европейский лидер захотел встретиться с Путиным
Лавров поблагодарил Казахстан за понимание ситуации на Украине
Атака ВСУ на Пермь 30 апреля: что известно, есть ли разрушения и жертвы
«Будет непросто»: экс-футболист «Зенита» оценил предстоящий матч с ЦСКА
В ВСУ пожаловались на бесполезность своих «охотников» за дронами
Неудачный чих «внутрь себя» обернулся для россиянина переломом гортани
HR-эксперт ответила, как даже любимая работа способна привести к выгоранию
ЕС хочет создать новый военный альянс против России в дополнение к НАТО
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

