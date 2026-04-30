Почему не работает Telegram сегодня, 30 апреля: замедление, блокировка

Сегодня, 30 апреля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?

Где не работает Telegram 30 апреля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 30 апреля, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 47% жалоб на сбои в работе Telegram 30 апреля приходятся на Москву, 9% — на Санкт-Петербург, 6% — на Новосибирскую область, 5% — на Московскую область, 4% — на Краснодарский край, 3% — на Татарстан, Приморский и Красноярский края, Самарскую, Калужскую и Ростовскую области, 2% — на Мордовию, Ставрополье, Брянскую, Волгоградскую, Костромскую, Ярославскую области и Кузбасс.

Почему не работает Telegram 30 апреля

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения в отношении Telegram из-за нарушений российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — уточнили в ведомстве.

Заблокируют ли Telegram в РФ, когда это может произойти

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал он РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил возможное закрытие Telegram к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму. По его мнению, блокировку проведут «по системе YouTube».

При этом гендиректор ComNews Group Леонид Коник считает, что абсолютная блокировка Telegram, которая сделает невозможной отправку и получение сообщений, возможна только при отключении от мирового интернета.

