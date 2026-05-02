Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 мая: где сбои в России

Сегодня, 2 мая, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве и других регионах России. Что об этом известно, как долго продлятся ограничения? Могут ли отключить интернет в майские праздники?

Где в РФ не работает мобильный интернет 2 мая

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 2 мая, нестабильное интернет-соединение наблюдается в десятках российских регионов. Проблемы фиксируются у абонентов разных сотовых операторов.

Пользователи отмечают, что из-за сбоев в работе мобильного интернета не могут получить доступ к приложениям на смартфонах, загружать видео в Сети, пользоваться поисковиками и иными интернет-услугами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 2 мая поступило от жителей Москвы. Кроме того, жалобы зарегистрированы из Татарстана, Санкт-Петербурга, Сахалина, Краснодарского, Красноярского, Забайкальского, Пермского и Приморского краев, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Курганской, Нижегородской, Самарской, Ивановской, Свердловской, Московской и Владимирской областей.

Почему не работает мобильный интернет 2 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отключения связи, которые фиксируются в Москве и других регионах, необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

Ограничение интернета необходимо для противодействия беспилотникам, которыми управляют через сотовую сеть: отключение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них, пояснили в Министерстве цифрового развития Оренбургской области.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также отмечал, что ограничения применяются не только в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов, но и с другими угрозами безопасности, которые могут поступать спецслужбам по специальным каналам.

Полноценную работу мобильного интернета в регионах восстанавливают сразу же после отмены режима беспилотной опасности.

Будут ли отключать интернет в майские праздники

В Москве в период майских праздников могут вводится ограничения на работу мобильного интернета, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

В материале говорится, что отключения мобильного интернета могут наблюдаться 7 мая — в день репетиции парада Победы, а также 9 мая.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в беседе с NEWS.ru сообщил, что отключение мобильного интернета может наблюдаться в преддверии важных событий, крупных мероприятий с большим скоплением людей, а также при наличии оперативной информации о готовящихся атаках.

По словам специалиста, это связано с тем, что при совершении терактов часто используются системы дистанционного управления, а каналом связи является мобильный интернет и сотовая связь.

Что делать при отключении интернета

При отсутствии мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi и оставаться на связи благодаря звонкам и СМС-сообщениям.

Также в период сбоев остаются доступны сайты из белого списка, куда входят соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и национальный мессенджер MAX, маркетплейсы Ozon и Wildberries, «Госуслуги», онлайн-кинотеатры, приложения банков, сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

Читайте также:

Травля из-за брака с Цыгановым, защита Тарасовой: как живет Юлия Снигирь

Жара до +21 градуса и чистое небо: погода в Москве в конце недели

Отказ от инъекций, трое детей, мнение об СВО: как живет Ольга Ломоносова