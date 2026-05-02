ПВО сбила два беспилотника в небе над Ленинградской областью

ПВО сбила два беспилотника в небе над Ленинградской областью

Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника в небе над Ленинградской областью, заявил в Telegram-канале глава региона Александр Дрозденко. По его словам, объявлена опасность БПЛА, возможно понижение скорости мобильного интернета.

Силами ПВО уничтожено два БПЛА в Ленинградской области. Боевая работа продолжается, — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 мая силы ПВО отразили воздушную атаку в Ростовской области. Как уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь, беспилотники были ликвидированы в Неклиновском и Миллеровском районах. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над муниципальным округом Истра в Московской области. Глава округа Татьяна Витушева уточнила, что атака была своевременно пресечена средствами ПВО.

До этого стало известно, что пять жителей Донецкой Народной Республики пострадали в результате атак дронов ВСУ. Глава региона Денис Пушилин отметил, что один из БПЛА ударил по машине, в которой ехали четверо мужчин. Кроме того, травмы получила женщина из Красноармейска.