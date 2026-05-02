02 мая 2026 в 07:03

ПВО сбила два беспилотника в небе над Ленинградской областью

Фото: МО РФ
Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника в небе над Ленинградской областью, заявил в Telegram-канале глава региона Александр Дрозденко. По его словам, объявлена опасность БПЛА, возможно понижение скорости мобильного интернета.

Силами ПВО уничтожено два БПЛА в Ленинградской области. Боевая работа продолжается, — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 мая силы ПВО отразили воздушную атаку в Ростовской области. Как уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь, беспилотники были ликвидированы в Неклиновском и Миллеровском районах. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над муниципальным округом Истра в Московской области. Глава округа Татьяна Витушева уточнила, что атака была своевременно пресечена средствами ПВО.

До этого стало известно, что пять жителей Донецкой Народной Республики пострадали в результате атак дронов ВСУ. Глава региона Денис Пушилин отметил, что один из БПЛА ударил по машине, в которой ехали четверо мужчин. Кроме того, травмы получила женщина из Красноармейска.

На Западе узнали, что Зеленский решил сменить стратегию
В России выявили новую схему обмана дачников перед майскими праздниками
Семья из семи человек сгорела заживо в ночном пожаре
Знаменитый рэпер задал роскошный тон своему первому туру по России
Средства ПВО «спасли» российский регион от БПЛА ВСУ
ПВО сбила два беспилотника в небе над Ленинградской областью
Стало известно, как мошенники обманывают жертв под видом домофонной службы
В Москве почти лето, а где-то холодрыга до −20: погода в РФ в будни 4–8 мая
Косачев обвинил Запад в игнорировании вердикта ЕСПЧ по событиям в Одессе
Названа дата, когда начнется астрономическое лето в 2026 году
В России расширят перечень объектов для трансплантации
ВМФ РФ могут назначить охранять торговый флот на Балтике
Россия стала лидером по одному критерию среди стран G20
В Ростовской области уничтожили беспилотники в двух районах
Пересадка почки и тканей рук станет бесплатной в России
Япония закупила партию нефти с Сахалина у России
В Новгородской области активизировалась система ПВО
«Солнцепек» выжег опорный пункт ВСУ: успехи ВС РФ к утру 2 мая
Бизнесмен Кайзер арестован по делу о мошенничестве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 мая
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Общество

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

