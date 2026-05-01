01 мая 2026 в 15:45

Жара до +21 градуса и чистое небо: погода в Москве в конце недели

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В конце недели в Москве температурный фон вернется в свое климатическое русло, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Какая погода ожидается в российской столице 2 и 3 мая?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Евгения Тишковца, в конце недели в Москве воздух в дневные часы будет прогреваться до +21 градуса.

«2 мая в сумерках — от 0 до +5 градусов, в середине дня воздух прогреется до +13–15 градусов, а значит, температурный фон вернется в свое климатическое русло. 3 мая до Центральной России доберется субтропическое тепло. В темное время суток не ниже +6–9 градусов, а в разгар дня впервые в этом году столбики московских термометров поднимутся до высоты +18–21 градус — будет побит рекорд дня», — отметил он.

Синоптик Михаил Леус также заявил, что май в российской столице начнется с комфортных температур.

«Май начнется ростом температуры. Если сегодня в городе около +10 градусов, то в субботу воздух прогреется уже до +14–16 градусов, что впервые за последние две недели вернет температуру в рамки климатической нормы. В воскресенье днем столбики термометров впервые в нынешнем году преодолеют 20-градусную отметку», — уточнил он.

По информации метеосервисов, в субботу, 2 мая, ночью температура может опускаться до 0 градусов. Утро начнется примерно с +8 градусов, а днем воздух прогреется до комфортных +12–17 градусов. Ветер будет юго-западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление — 752–758 мм рт. ст. Осадки маловероятны.

В воскресенье, 3 мая, ночь будет относительной теплой — от +2 до +8 градусов. Днем начнется весеннее тепло. Столбики термометров поднимутся до +18–20 градусов, что выше климатической нормы для начала мая. Ветер сменит направление на южный и станет слабее, скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление немного снизится, установившись на отметке около 748 мм ртутного столба. Небо будет чистым и солнечным, дождей не ожидается.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

В Санкт-Петербурге завтра, 2 мая, днем воздух прогреется до +20 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +6 градусов. Ожидается полностью солнечная погода. Ветер слабый. Существенных осадков не прогнозируется.

В воскресенье, 3 мая, днем воздух в Северной столице прогреется до +19 градусов. Ночная температура составит от +7 до +9 градусов. В первой половине дня сохранится солнечная погода, однако во второй половине местами возможны кратковременные дожди. Атмосферное давление будет в пределах нормы.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 мая: где сбои в России

Магнитные бури сегодня, 1 мая: что завтра, упадок сил, тошнота, боли

Почему не работает Telegram сегодня, 1 мая: замедление, будет ли блокировка

Иван Смирнов
