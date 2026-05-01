Магнитные бури сегодня, 1 мая: что завтра, упадок сил, тошнота, боли

Магнитное поле Земли сегодня, 1 мая, будет находиться в возмущенном состоянии, рассказали ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли магнитных бурь, каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 1 и 2 мая

По данным экспертов ИКИ РАН, сегодня, 1 мая, существует высокая вероятность геомагнитной бури уровня G1. В настоящее время магнитное поле пребывает в возмущенном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 21%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 50%. Вероятность спокойного магнитного поля — 29%», — сообщили специалисты.

Солнце продолжает оставаться в относительно спокойной фазе. Сегодня, 1 мая, зафиксирована одна слабая вспышка класса С, которая практически не повлияла на геомагнитную обстановку. Индекс солнечной активности держится на отметке 4,4 по десятибалльной шкале, а скорость солнечного ветра составляет 487 км/час.

По прогнозам Института прикладной геофизики ФГБУ «ИПГ», сегодня геомагнитное поле в течение суток будет находиться в возмущенном состоянии.

«Геомагнитное поле возможно слабо возбужденное. Радиационная обстановка в основном невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток», — говорится в публикации на сайте Института прикладной геофизики ФГБУ «ИПГ».

Эксперты ИКИ РАН добавили, что завтра, 2 мая, магнитной бури не ожидается.

Кто страдает от влияния магнитной бури, советы врачей

Метеозависимые люди в день, когда геомагнитное поле возмущено, могут чувствовать себя вполне комфортно. Однако врачи все равно рекомендуют соблюдать базовые правила: высыпаться, не перегружать себя физически и эмоционально, избегать жирной пищи и следить за артериальным давлением. Особенно эти советы актуальны для людей с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями.

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко советует в период сильных геомагнитных колебаний отказаться от физических нагрузок и проводить больше времени на свежем воздухе.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее 7–9 часов — позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — сказала медик.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рекомендует в период геомагнитных возмущений принимать успокаивающие средства и пить травяные чаи.

«Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует», — пояснила она.

