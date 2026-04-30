Бабье лето, ливни и штормовые ветра: погода в Москве в конце сентября

Согласно данным долгосрочных прогнозов, в конце сентября в Москве ожидается настоящее бабье лето. Какая погода прогнозируется в российской столице с 20 по 30 сентября?

Какая погода будет в Москве в конце сентября

По данным метеосервисов, сентябрь может порадовать жителей Москвы еще бабьем летом, однако к концу месяца характер погоды кардинально изменится.

В воскресенье, 20 сентября, ожидается облачная погода при температуре +20 градусов днем и +8 градусов ночью. В понедельник, 21 сентября, температура воздуха днем составит +15 градусов, ночью — +9 градусов, при этом облачность сохранится. Во вторник, 22 сентября, по прогнозам синоптиков, дневная температура опустится до +14 градусов, а ночная — до +8 градусов. Синоптики также прогнозируют дожди, которые пройдут 23 и 24 сентября.

В среду, 23 сентября, столбики термометров покажут от +13 до +14 градусов днем и от +6 до +7 градусов ночью. Ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде дождя. В четверг, 24 сентября, дневная температура не превысит +14–17 градусов, а ночная опустится до +6 градусов. Ветер в эти дни может быть штормовым, с порывами до 15 м/с. Ожидаются мощные ливни.

Вторая половина периода, с 25 по 30 сентября, принесет дальнейшее снижение температуры и увеличение количества пасмурных дней. Днем воздух будет прогреваться до +11 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до +7 градусов. Прогнозируется переменная облачность. Ветер будет умеренным. Атмосферное давление ожидается в пределах нормы.

Какая погода будет в конце сентября в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге с 20 по 25 сентября будет стоять облачная погода с небольшими дождями и дневной температурой от +12 до +14 градусов, а ночной — около +6 градусов. Осадки 24 сентября, по прогнозам, станут более вероятными и местами могут быть интенсивными. Ветер в эти дни будет слабым, западных направлений, со скоростью около 3–4 м/с.

Начиная с 25 сентября тенденция к снижению температур в Северной столице станет более заметной. Дневная температура опустится до +10–12 градусов, а ночная — до +5 градусов и ниже. Так, сервис «Яндекс. Погода» прогнозирует 25 сентября утром +9 градусов и днем +15 градусов. Однако уже к 28 сентября дневная температура не превысит +12 градусов, а 30 сентября ночью столбики термометров могут опуститься до отметки в +9 градусов. Осадки в виде дождя ожидаются ежедневные.

Завершится первый месяц осени в среду, 30 сентября, с дневной температурой +13 градусов и ночной +9 градусов, что на пару градусов ниже средних многолетних показателей.

