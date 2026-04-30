Жара и грозы с ядреными ливнями: погода в Москве на майские праздники

В Москве первая декада мая ожидается достаточно теплой и сухой, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Какая погода будет в российской столице в течение майских праздников?

Какая погода будет в Москве на майские праздники

По словам Евгения Тишковца, в мае по температуре, в целом, ожидается в пределах многолетней нормы климата с небольшим ее превышением на 0,5-1 градус.

«Для Москвы ночная норма мая +7,6 градуса, дневная +18,4 градуса. Дождей выпадет в пределах нормы с незначительным ее превышением на 10%, которая для мегаполиса составляет 61 мм. Довольно теплая и сухая (недобор осадков 40–50%) будет первая декада, в конце которой начнется сезон гроз с короткими ядреными ливнями и грибными дождями», — пояснил он.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова отметила, что снегопадов в первые дни мая в Москве не ожидается.

«1 мая преимущественно без осадков ночью, а днем местами небольшой дождь. И дальше, 2 мая, ночью и днем без осадков. 3 мая без осадков», — рассказала она.

Метеоролог добавила, что только 4 мая в столичном регионе ожидается небольшой дождь.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По информации метеорологических сервисов, 1 мая солнце будет пробиваться сквозь облака, а столбики термометров покажут от +7 до +9 градусов. Ночью воздух остынет до +3 градусов. Местами возможен небольшой дождь.

В субботу, 2 мая, осадки прекратятся, уступив место переменной облачности. Днем воздух прогреется до уже комфортных +12–18 градусов.

В воскресенье, 3 мая, ночью будет не ниже +2–7 градусов, а днем столбики термометров перешагнут отметку в +15 градусов. Осадков не ожидается, ветер будет слабым.

В период с 9 по 11 мая в столичном регионе воздух в дневные часы будет прогреваться до +14–18 градусов. Ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Ночью воздух будет остывать до +9 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге на майские праздники

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в период с 1 по 3 мая в регионе будет стоять достаточно теплая погода.

«1 мая еще будут облака, но во второй половине дня солнце покажется. 2 мая день весь солнечный, а 3 мая в первой половине дня солнце тоже еще не должно спрятаться. И этот фактор будет определять прогрев воздуха в большинстве наших районов. Температура воздуха днем 1 мая до +12–17 градусов, 2 мая до +18–23 градусов, 3 мая — от +14 до 19 градусов. В ночные часы отрицательные температуры ожидаются только 1 мая, на востоке области до -3 градусов, потом и ночью повсеместно будет положительная температура воздуха. Осадков 1 и 2 мая нет, а вот днем 3 мая местами по области капнет, но дождик небольшой и его немного. Так что отличные выходные дни нас ждут, все на дачу и на природу», — уточнил он.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

По данным метеоцентров, в Северной столице с 1 по 3 мая будет стоять облачная погода. Осадков в этот не ожидается. Температура воздуха днем прогреется до +12–17 градусов. Ветер будет западным, его скорость составит 2–7 м/c. Атмосферное давление будет находиться в пределах нормы. Ночных заморозков не прогнозируется.

В период с 9 по 11 мая дневная температура воздуха опустится до +10–13 градусов. При этом наиболее высокая вероятность осадков, вызванных атмосферным фронтом, ожидается именно в этот период, включая 9 и 10 мая. Ночью столбики термометров будут опускаться до +4 градусов.

