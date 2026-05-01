01 мая 2026 в 14:30

Погода в Москве в субботу, 2 мая: субтропическое тепло, рекорды температуры

В Москве и Московской области завтра, 2 мая, воздух прогреется в дневные часы до +15 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на субботу?

Какая погода будет в Москве 2 мая

По словам Евгения Тишковца, с 2 мая погоду в Москве будет определять гребень азорского антициклона.

«В сумерках — от 0 до +5 градусов, в середине дня воздух прогреется до +13–15 градусов, а значит, температурный фон, вернется в свое климатическое русло. 3 мая до Центральной России доберется субтропическое тепло. В темное время суток не ниже +6–9 градусов, а в разгар дня впервые в этом году столбики московских термометров поднимутся до высоты +18–21 градус — будет побит рекорд дня», — рассказал он.

По информации Гидрометцентра РФ, 2 мая в российской столице осадков в течение суток не ожидается.

«В субботу, 2 мая, будет переменная облачность. Ночью без осадков. Температура в Москве ночью — от +1 до +3 градусов, по области — от -2 до +3 градусов. Ветер слабый. Днем преимущественно без осадков. Температура днем в Москве — от +13 до +15 градусов, по области — от +10 до +15 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/с», — говорится в прогнозе.

Также ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что снег в Москве и Московской области окончательно растает до конца 2 мая.

Синоптик уточнила, что снег сойдет 1 мая, а в северо-западных районах Подмосковья, в том числе в Клине и Дмитрове, уже к концу 2 мая.

Какая погода будет в Москве в начале следующей недели

Евгений Тишковец сообщил, что в понедельник, 4 мая, в Москву придет метеорологическое лето.

«4 мая под утро не ниже +8--11 градусов, после полудня наступит метеорологическое лето: максимальная температура — от +20 до +23 градусов, что соответствует норме июня, и тоже будет установлен рекорд (прежний максимум +21,2 — 1990). 5, 6 и 7 мая по ночам — от +10 до +15 градусов. Днем — от +21 до +24 градусов», — уточнил метеоролог.

Синоптик пояснил, что вся первая декада мая в столичном регионе будет теплой и сухой с недобором осадков.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 2 мая

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что 2 мая воздух в регионе прогреется до +23 градусов.

«Температура воздуха днем 2 мая до +18-23 градусов, 3 мая — от +14 до 19 градусов. В ночные часы отрицательные температуры ожидаются только 1 мая, на востоке области до -3 градусов, потом и ночью повсеместно будет положительная температура воздуха. Осадков в субботу не ожидается», — отметил он.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 мая в Санкт-Петербурге будет стоять переменная облачность.

«2 мая осадков не ожидается. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура днем — от +17 до +19 градусов. Температура воздуха ночью — от +5 до +7 градусов. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 мая: где сбои в России

Магнитные бури сегодня, 1 мая: что завтра, упадок сил, тошнота, боли

Почему не работает Telegram сегодня, 1 мая: замедление, будет ли блокировка

Иван Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не совсем курортный город»: раскрыт истинный мотив атак ВСУ на Туапсе
В Саратове умер ветеран Советско-японской войны
Лисовец рассказал о самочувствии после сообщений об онкологии
Табличка в честь Дудаева продержалась в Львове всего неделю
Носов назвал несчастным случаем инцидент на Кадыкчанском разрезе
Полковник назвал главную ценность освобожденной ВС РФ Покаляной
Стало известно, сколько в России многодетных семей
Мужчина обстрелял машину с ребенком в Киеве
Жара до +21 градуса и чистое небо: погода в Москве в конце недели
Иран внес свой вклад в попытку завершить конфликт на Ближнем Востоке
Раскрыты подробности новой атаки БПЛА на Туапсе
Носов раскрыл детали спасательной операции на Кадыкчанском разрезе
Туристы три часа сидят в сломанном ретропоезде в Карелии
Будет кузькина мать! Трамп закроет Ормуз и Баб-эль-Мандеб — ЕС и КНР конец?
Вучич ответил на слухи о получении изотопов для ядерного оружия
Полиция Турции применила слезоточивый газ для разгона первомайских акций
Где теперь живет Долина: почему ее увезли на скорой — при чем здесь Лурье
Синоптик рассказала, жителей какого региона ожидает «майская зима»
Французский биатлонист пополнил свою коллекцию олимпийским золотом Устюгова
Раскрыто состояние раненных при атаке ВСУ детей из Запорожья
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

