Погода в Москве в субботу, 2 мая: субтропическое тепло, рекорды температуры

В Москве и Московской области завтра, 2 мая, воздух прогреется в дневные часы до +15 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на субботу?

Какая погода будет в Москве 2 мая

По словам Евгения Тишковца, с 2 мая погоду в Москве будет определять гребень азорского антициклона.

«В сумерках — от 0 до +5 градусов, в середине дня воздух прогреется до +13–15 градусов, а значит, температурный фон, вернется в свое климатическое русло. 3 мая до Центральной России доберется субтропическое тепло. В темное время суток не ниже +6–9 градусов, а в разгар дня впервые в этом году столбики московских термометров поднимутся до высоты +18–21 градус — будет побит рекорд дня», — рассказал он.

По информации Гидрометцентра РФ, 2 мая в российской столице осадков в течение суток не ожидается.

«В субботу, 2 мая, будет переменная облачность. Ночью без осадков. Температура в Москве ночью — от +1 до +3 градусов, по области — от -2 до +3 градусов. Ветер слабый. Днем преимущественно без осадков. Температура днем в Москве — от +13 до +15 градусов, по области — от +10 до +15 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/с», — говорится в прогнозе.

Также ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что снег в Москве и Московской области окончательно растает до конца 2 мая.

Синоптик уточнила, что снег сойдет 1 мая, а в северо-западных районах Подмосковья, в том числе в Клине и Дмитрове, уже к концу 2 мая.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Москве в начале следующей недели

Евгений Тишковец сообщил, что в понедельник, 4 мая, в Москву придет метеорологическое лето.

«4 мая под утро не ниже +8--11 градусов, после полудня наступит метеорологическое лето: максимальная температура — от +20 до +23 градусов, что соответствует норме июня, и тоже будет установлен рекорд (прежний максимум +21,2 — 1990). 5, 6 и 7 мая по ночам — от +10 до +15 градусов. Днем — от +21 до +24 градусов», — уточнил метеоролог.

Синоптик пояснил, что вся первая декада мая в столичном регионе будет теплой и сухой с недобором осадков.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 2 мая

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что 2 мая воздух в регионе прогреется до +23 градусов.

«Температура воздуха днем 2 мая до +18-23 градусов, 3 мая — от +14 до 19 градусов. В ночные часы отрицательные температуры ожидаются только 1 мая, на востоке области до -3 градусов, потом и ночью повсеместно будет положительная температура воздуха. Осадков в субботу не ожидается», — отметил он.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 мая в Санкт-Петербурге будет стоять переменная облачность.

«2 мая осадков не ожидается. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура днем — от +17 до +19 градусов. Температура воздуха ночью — от +5 до +7 градусов. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 мая: где сбои в России

Магнитные бури сегодня, 1 мая: что завтра, упадок сил, тошнота, боли

Почему не работает Telegram сегодня, 1 мая: замедление, будет ли блокировка