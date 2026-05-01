Синоптик рассказала, когда в Москве полностью растает снег В Москве и Подмосковье снег растает до конца 2 мая

Снег в Москве и Московской области окончательно растает до конца 2 мая, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина. Несмотря на то, что 30 апреля в городе еще был снег, к выходным его не будет.

По данным метеостанции, на ВДНХ 30 апреля в Москве местами фиксировалось до 4 см снега, в Клину до 8 см, в Дмитрове до 12 см. Синоптик уточнила, что снег сойдет 1 мая, а в северо-западных районах Подмосковья, в том числе в Клине и Дмитрове, уже к концу 2 мая.

Ранее Паршина рассказала, что ко 2 мая можно ожидать не только растаявшего снега, но и плюсовую температуру. Несмотря на то, что выходные пройдут в переменной облачностью, днем 2 мая столбик термометра поднимется до +15 градусов, а 3 мая можно ожидать +20 градусов тепла, рассказала синоптик.

