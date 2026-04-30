День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 апреля 2026 в 11:57

Россиянам рассказали о неочевидных плюсах плохой погоды

Маркетолог Петюшин: каждый пятый россиянин работает эффективнее в плохую погоду

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Согласно исследованиям, каждый пятый житель России работает эффективнее в условиях плохой погоды, заявил NEWS.ru руководитель маркетинга и рекламы ГК «Пластика Окон» и Melke Никита Петюшин. В то же время, по его словам, более трети опрошенных предпочитают солнечные дни.

Погодные условия влияют на эмоциональное состояние 68% россиян, а доступ к естественному свету может частично компенсировать этот эффект. Среди устойчивых поведенческих моделей выделяется влияние погодных условий на эффективность работы. Так, 37% респондентов сообщили, что работают лучше в солнечные дни. В то же время 18–22% опрошенных демонстрируют более высокую концентрацию при плохой погоде. По их словам, неблагоприятные условия снижают количество отвлекающих факторов и упрощают фокусировку на задачах, — поделился Петюшин.

При этом он отметил, что с увеличением доходов метеочувствительность населения снижается. По словам маркетолога, среди россиян, чей доход не превышает 30 тыс. рублей, зависимость от погодных условий отмечают 45%, тогда как среди тех, кто зарабатывает более 80 тыс. рублей, этот показатель составляет 36%.

В пасмурные и дождливые дни участники исследования чаще отмечают снижение мотивации, апатию и раздражительность. При этом значительная часть опрошенных указывает на роль среды: более 40% считают, что увеличенная площадь окон и доступ естественного света повышают продуктивность, — заключил Петюшин.

Ранее сообщалось, что каждый третий россиянин скрывает от начальства факт использования искусственного интеллекта на работе. Год назад этот показатель был ниже — всего 21%.

Общество
россияне
погода
работа
Максим Кирсанов
Софья Якимова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.